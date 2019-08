Condenação Justiça condena a 24 anos homem que contratou adolescente para matar ex O conselho de sentença votou pela condenação de Osmar por homicídio com quatro qualificadoras

A justiça de Paranaíba – a 422 quilômetros de Campo Grande – condenou Osmar de Campos a 24 anos e oito meses de prisão pelo assassinato ex-namorada Fernanda de Andrade Oliveira, de 23 anos. Ela foi morta a tiros no dia 17 de dezembro de 2017, por um adolescente contratado pelo réu.

Segundo denúncia do Ministério Público, Osmar contratou o adolescente de 17 anos para matar sua ex-mulher. Para isso, buscou o rapaz em uma motocicleta emprestada e saiu com ele pela cidade em busca da vítima. A dupla encontrou Fernanda com um grupo de amigos e o réu chegou a apontar quem era o alvo antes do assassinato.

Testemunhas contaram à polícia que o adolescente se aproximou a pé, de capacete na cabeça, e atirou. Ferida, Fernanda caiu e foi baleada mais uma vez. Depois dos tiros, o rapaz correu até o local em que Osmar aguardava para continuarem a fuga de moto.

Pelo crime, o adolescente receberia dinheiro e a própria arma utilidade para matar Fernanda. Ainda conforme o Ministério Público, Osmar arquitetou o assassinato por não aceitar o término do relacionamento com a vítima. Amigos relataram à polícia que o relacionamento dos dois, que durou um ano, era marcado por ciúmes e ameaças frequentes feitas pelo réu.

No julgamento desta terça-feira, o conselho de sentença votou pela condenação de Osmar por homicídio com quatro qualificadoras – pagamento de recompensa, motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio. O juiz Cássio Roberto dos Santos definiu então pena de 24 anos e oito meses de reclusão em regime fechado.