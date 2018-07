Vai Safadão Justiça determina que Safadão pague 40 salários e benefícios ao filho Mileide Mihaile, mãe de Yhudy, lutava contra a diminuição dos direitos do filho

Vitória de Mileide Mihaile na briga contra o ex-marido Wesley Safadão. A digital influencer, que representa legalmente o filho, Yhudy, da relação com o cantor, passará a receber 40 salários mínimos de pensão, cerca de 38 mil por mês.

Anteriormente, Yhudy recebia 10 salários mínimos. De acordo com informações do Diário do Nordeste, o caso foi decidido na 12ª Vara de Família do Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza.

Os benefícios de Yhudi ainda incluem uma viagem internacional em classe executiva por ano, incluindo despesas com babá e mais 10 salários mínimos. Além disso, o forrozeiro também arca com os custos do plano de saúde e do imposto de renda.

A Justiça determinou também que Thyane Dantas, atual esposa de Safadão não pode mais buscar o enteado na escola.

O cantor ainda não se manifestou sobre o assunto.