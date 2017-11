Justiça do Trabalho de Campo Grande realiza leilão

Campo Grande, 23 de novembro de 2017 - A Justiça do Trabalho de Campo Grande em conjunto com a leiloeira oficial Maria Fixer, realizam leilão presencial e eletrônico no dia 30 de novembro de 2017, a partir das 14:00 horas, no Hotel Proença, Av. Euler de Azevedo, 583, B. São Francisco, Campo Grande e pelo site www.leiloesjudiciais.com.br/ms . No evento, serão leiloados imóveis urbanos localizados em Campo Grande, veículos e outros bens. Interessados podem obter informações mais detalhadas pelo site www.leiloesjudiciais.com.br/ms ou então pelo 0800-707-9272.