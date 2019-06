CONSURSO Justiça do Trabalho lança Prêmio Nacional de Jornalismo com cinco categorias Serão premiadas reportagens sobre o trabalho infantil e as formas de combater essa realidade

Foto: Reprodução

Em 12 de junho, Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil, o Tribunal Superior do Trabalho lançou o I Prêmio Justiça do Trabalho de Jornalismo. A intenção é estimular a produção de reportagens de rádio, TV, internet e veículos impressos sobre o trabalho infantil, as formas de combate e as perspectivas de enfrentamento do problema no Brasil. Fotos sobre o tema também poderão concorrer na categoria fotojornalismo.

Atualmente, 2,7 milhões de crianças entre 5 e 12 anos estão nesta situação no país, segundo dados da última Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (PNAD).

REGULAMENTO

Podem participar reportagens individuais ou em série, de autoria de um ou mais profissionais, publicadas ou veiculadas entre 1º/3/2018 e 30/8/2019. Os textos devem ser escritos em português.

INSCRIÇÕES

Os interessados devem inscrever seus trabalhos de 1º/8 a 16/9/2019. A ficha de inscrição pode ser acessada aqui.

No ato de inscrição, os participantes devem fazer o upload da cópia do documento de identidade (RG) ou da carteira nacional de habilitação (CNH) e do registro profissional reconhecido pelo Ministério do Trabalho ou órgão equivalente, entre outros documentos.

Cada autor poderá inscrever até três trabalhos para concorrer em quaisquer categorias.

PREMIAÇÃO

Os primeiros colocados de cada categoria receberão prêmio de R$ 10 mil, troféu e certificados. A cerimônia de premiação será realizada em novembro na sede do TST, em Brasília, em data a ser divulgada.