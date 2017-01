Expediente Justiça do Trabalho retoma atendimento na Capital nesta segunda-feira

A partir desta segunda-feira (23), as audiências e o atendimento ao público serão retomados no Fórum Trabalhista de Campo Grande após um período de mudança para a nova sede, que foi inaugurada em novembro do ano passado. As sete Varas do Trabalho da Capital foram transferidas para um imóvel próprio na Rua Jornalista Belizário Lima, 418. Quem tiver recebido intimação judicial constando o endereço antigo deve se dirigir ao novo prédio.

As partes nos processos, testemunhas, advogados e a população em geral devem levar um documento com foto e o CPF para fazer o cadastro de identificação que vai permitir o acesso ao prédio. O cadastramento faz parte dos novos sistemas de monitoramento eletrônico e controle de acesso ao Fórum Trabalhista de Campo Grande que foram ativados esta semana para garantir a segurança da população, magistrados e servidores. Todos deverão fazer um cadastro e terão o acesso liberado ao prédio de acordo com o seu perfil. Cada pessoa receberá diariamente um cartão eletrônico que deverá ser devolvido ao deixar o local.

“O objetivo é fiscalizar todos que entram no Fórum Trabalhista porque nós estamos preocupados com a segurança dos trabalhadores, empresários, magistrados, servidores e advogados que atuam na Justiça do Trabalho”, explica o Presidente do TRT/MS, Desembargador João de Deus Gomes de Souza.

O horário de funcionamento da Justiça do Trabalho em Mato Grosso do Sul também teve alteração este ano. O expediente interno é das 08h às 17h, período em que as audiências poderão ser realizadas nas Varas do Trabalho da Capital e do interior. Já o atendimento ao público permanece das 11h às 17h.

Melhorias

O prédio onde passou a funcionar, este mês, as Varas do Trabalho de Campo Grande foi reformado entre janeiro e outubro do ano passado. O antigo imóvel era alugado e não comportava mais o crescimento da população e dos processos trabalhistas. Além de proporcionar uma economia de R$ 40 mil com aluguel, a sede própria é 40% maior que a anterior, garantindo mais conforto para quem procura a Justiça do Trabalho, advogados, magistrados e servidores.

A nova sede foi reformada para abrigar até três novas Varas do Trabalho, pensando no aumento da demanda previsto para os próximos anos. Além disso, tem três salas extras de audiência para abrigar as futuras VTs. O valor da obra, que levou dez meses, foi de R$ 17.338.017,66. Foram trocadas todas as instalações elétricas, hidráulicas, de processamento de dados, piso, forro e vidraçaria, além da instalação de modernos sistemas de ar condicionado e de segurança.

O prédio, que tem oito andares, tem duas varas por pavimento, distribuídas entre o 3º e 7º andar. Os bancos, a secretaria do Foro e a sala dos Oficiais de Justiça estão no 2º andar. As salas de audiência da 3ª a 7ª Vara e a sala da OAB ficam no 1º andar. No térreo, funcionam as salas de audiência da 1ª e 2ª Varas do Trabalho, a Central de Atendimento ao Cidadão, a Atermação, o Gabinete de Saúde, a sala dos Brigadistas, a sala de Segurança e a recepção.