Justiça Eleitoral Justiça Eleitoral convoca representantes para lacração de urnas da 18ª Zona

O juiz da 18ª Zona Eleitoral de Dourados, Rubens Witzel Filho, publicou edital convocando representantes do Ministério Público Eleitoral, da Ordem dos Advogados do Brasil e os fiscais dos partidos e coligações, para comparecerem nos dias 22 e 23 de outubro para procedimentos com as urnas eletrônicas do município.

Serão realizadas a carga, lacração e conferência das urnas que serão utilizadas no 2º Turno das Eleições de 2018, que acontece no dia 28 de outubro.

Da data posterior à preparação, até a data de entrega aos presidentes de mesa, das 12h às 15h, as urnas poderão ser ligadas, no local onde estiverem armazenadas, para verificação, a pedido da STI.

Já no dia 27 de outubro, das 8h às 12h, nas dependências da Câmara Municipal de Douradina, município vinculado ao cartório e nos dias 25 a 26 de outubro, nos horários das 08h às 19h, nas dependências do Cartório da 18ª Zona Eleitoral de Dourados, serão efetuados os procedimentos de entrega de materiais e urnas de votação aos presidentes das seções.

Na hipótese de sorteio de seção eleitoral para fins de auditoria, nos termos dos artigos 47 c/c 52, 54 a 56 da TSE n.º 23.544/2017, a preparação da urna substituta e demais procedimentos serão realizados no dia 27 de outubro de 2018, das 13h às 19h na sede do cartório.