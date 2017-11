Justiça Eleitoral fará plantão neste sábado no Memorial da Cultura

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) informa que atenderá, em regime de plantão, neste sábado (11), das 08h às 14h, no prédio Memorial da Cidadania e da Cultura Popular Apolônio de Carvalho.

Os atendimentos aos finais de semana e feriados fazem parte das ações que a Justiça Eleitoral vem empreendendo para que o eleitor tenha um dia alternativo para realizar o cadastramento biométrico e, com isso, não perca o seu título de eleitor.

A revisão encerra dia 18 de março de 2018. Até lá, mais de 400 mil pessoas devem comparecer a um posto de atendimento. Neste momento, apenas 32,78% dos eleitores possuem a biometria cadastrada na Capital.

Para realizar o procedimento, o eleitor deve levar cópia e original de um documento oficial de identificação com foto e original do comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos que irão tirar o título pela primeira vez, devem também apresentar o comprovante de quitação do serviço militar, com cópia.

O prédio Memorial da Cidadania e da Cultura Popular Apolônio de Carvalho fica na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559 - Centro.