DETERMINOU Justiça Eleitoral imprime título em novo papel em MS Novo documento deverá sair em papel A4

Apenas municípios que realizaram o cadastramento biométrico Foto: Reprodução

A Justiça Eleitoral, passou a imprimir o título de eleitor em novo formato e papel, a ordem é uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Conforme a ordem, a impressão agora deverá ser realizada em papel A4, no entanto, a mudança está sendo implantada de forma gradativa pelas Zonas Eleitorais do estado.

A justificativa para mudança, conforme o TSE, visa redução de gastos. Além disso, as impressoras que fazem a impressão do título tradicional são antigas e de difícil manutenção, e com a alteração, impressoras comuns poderão executar o serviço.

No momento, apenas municípios que realizaram o cadastramento biométrico, chamada revisão do eleitorado, estão fazendo a impressão em papel A4.

Os locais que não passaram pela revisão, e também não passarão em 2019, devem começar a imprimir os títulos no novo modelo quando esgotarem os respectivos estoques de formulários.

E-TÍTULO

O e-Título, é um aplicativo móvel, para obtenção da via digital do título de eleitor. Permite o acesso rápido e fácil às informações do eleitor, cadastradas na Justiça Eleitoral.

Conforme o órgão, o aplicativo, apresenta dados como: zona eleitoral, situação cadastral, além da certidão de quitação eleitoral e de crimes eleitorais.

O app pode ser baixado para Smartphone ou tablet, nas plataformas iOS ou Android. Após baixá-lo, basta inserir os dados pessoais.

Para o eleitor que ainda não fez o cadastro biométrico, é necessário apresentar um documento oficial com foto sempre que for utilizar o título digital.