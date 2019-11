Lula Justiça expede alvará e manda soltar Lula após decisão do STF Petista estava preso após condenação em duas instâncias no caso Triplex do Guarujá

Por: TopMídiaNews 08/11/2019 às 16:44

Justiça Federal do Paraná expediu, na tarde desta sexta-feira (8), alvará de soltura para o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, preso na Superintendência das Polícia Federal em Curitiba (PR). A medida, assinada pelo juiz Danilo Pereira Júnior, da 12ª Vara Federal, só foi possível graças a decisão do STF, na noite de ontem, que suspendeu a jurisprudência vigente, que autorizava a prisão após condenação em segunda instância. Os advogados de Lula pediram a soltura dele logo após a decisão do STF. O petista estava preso após ser condenado em duas instâncias pelo caso do Triplex do Guarujá.