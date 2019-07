Traficantes Justiça leiloa três aeronaves e veículos de traficantes que agiam em MS Bens apreendidos estão avaliados em mais de R$ 1 milhão

A 3ª Vara Federal Criminal em Campo Grande vai leiloar bens apreendidos durante a Operação All In deflagrada em março de 2017, contra quadrilha envolvida com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Paraná. São três aeronaves e nove veículos avaliados em mais de mais de R$ 1 milhão. Os valores arrecadados serão destinados ao poder público, para ações de prevenção e combate às drogas.

Conforme edital, são oferecidos no lote duas carretas, três caminhões, uma moto, uma caminhonete Hilux, um carro Honda CR-V e uma aeronave Cessna 210L avaliada em R$ 640 mil. Conforme descrição, o avião encontra-se aparentemente em bom estado de conservação, com seis assentos, em funcionamento, pneus novos, estofamento novo e pintura nova.

Também são ofertadas duas aeronaves que estavam sendo depenadas e, por este motivo, estão sem algumas peças. São um Cessna 210 prefixo PR-OLA avaliado em R$ 15 mil, que sofreu queda e foi abandonado em um pátio no Aeroporto de Londrina (PR), onde foram retiradas peças do painel de controle, e um Cessna Aicraft 210 N, avaliado em R$ 50 mil, mas que está sem o motor e outras partes, pois passava por manutenção.

O leilão será realizado pela Leiloeira Maria Fixer (https://www.mariafixerleiloes.com.br) nas modalidades presencial e online. A primeira praça tem início às 9 horas do dia 5 de agosto, no auditório da Justiça Federal da Capital, localizada na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira, 128, no Parque dos Poderes. A segunda praça será no dia 19 de agosto, no mesmo horário e local. Outras informações podem ser obtidas no edital, disponível neste link: https://www.mariafixerleiloes.com.br/externo/lotes/21447

All In

A Polícia Federal deflagrou no dia 28 de março de 2017 a Operação All In, para desarticular uma organização criminosa, que seria responsável pelo tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. 150 policiais participaram da operação.

A droga era distribuída na região sudeste do país por via terrestre depois de ser internalizada no território brasileiro, por aeronaves. Os agentes cumpriram o sequestro de seis aeronaves, cinco imóveis e ainda um aeroporto particular.

68 contas correntes foram bloqueadas e mais de 35 veículos apreendidos. De acordo com informações da Polícia Federal, o patrimônio da quadrilha era de R$ 7 milhões e 500 mil. Durante as investigações três integrantes foram presos transportando mais de 800 quilos de cocaína vinda da Bolívia.