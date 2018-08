Decisão Justiça nega liberdade a pai de criança de um ano morta por agressão "O pai e a madrasta foram presos e indiciados por maus tratos"

O juiz Cezar de Souza Lima, da 3ª Vara Criminal de Dourados, negou habeas corpus ao pai do menino de um ano e meio, morto em 16 de agosto.

O pai e a madrasta foram presos e indiciados por maus tratos. A mulher confessou a autoria das agressões mas disse que não tinha intenção de matar.

De acordo com o juiz, “a confissão de Jéssica (madrastra), a tentativa de sua genitora de enganar as pessoas que prestaram socorro à vítima ao informar que ela tinha se engasgado, eventual desespero do suspeito e declaração de que ele inicia sua atividade laboral às 6:30 horas, não são suficientes a afastar possível participação na prática do delito ou para revogar a segregação cautelar”.

Para os advogados de defesa, “a acusada emitiu novo depoimento à autoridade policial elucidando todos os pontos nebulosos e divergente que até então encontrava-se aos autos. Concluindo-se, portanto, a total ausência de participação (do pai do bebê), seja omissiva ou comissiva, no que diz respeito à trágica morte vítima”.

O caso

Na manhã do dia 16 de agosto o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para atender um bebê que estaria passando mal, na rua Presidente Kenedy, região da Cabeceira Alegre.

No local, os socorristas constataram que a criança já estava morta.

A perícia foi acionada e constatou hematomas nas costas, cabeça e pescoço do bebê.

O menino foi levado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), onde constatou-se a morte violenta, incluindo a ruptura do fígado dele.

Tanto a madrasta, quanto o pai da criança, acabaram encaminhados à delegacia e permanecem presos.