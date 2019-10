Leilões Justiça organiza leilões de apartamentos e casas em Campo Grande

A Justiça de Mato Grosso do Sul estará realizando leilões eletrônicos de uma edificação com 16 apartamentos, duas casas e demais itens. Os lances poderão ser feitos nos seguintes dias: 30 de outubro e 11 de novembro deste ano. O lance mínimo para o edifício é de R$ 1.330.000,00, enquanto para as casas, R$ 110.400,00.

Outros itens como três compressores, um gerador de luz e cerca de 1.375m de couro da cor da azul estarão recebendo lances no dia 30. Os lances mínimos variam e podem começar por até R$ 900 como em um dos compressores.

Os imóveis poderão ser parcelados, desde que o comprador dê uma entrada de 25% do valor e o restante em até 30 vezes, dentro de algumas condições impostas no edital do leilão. Para os itens citados acima, o pagamento será a vista.

A Justiça esclarece que para os lances eletrônicos, os interessados deverão estar fazendo cadastro prévio no site do leilão e orienta que o cadastro junto com o envio das documentações precisa ser feito 24 horas antes do início do leilão.