Justiça penhora bens de Cunha para pagar despesas judiciais Pedido de gratuidade feito pela defesa do ex-deputado foi negado

Foto: © José Cruz/Agência Brasil

O deputado cassado Eduardo Cunha tem uma dívida de R$ 8.425,80 com o Tribunal de Justiça do Rio, referente a despesas judiciais com processos. Seus advogados entraram com pedido de gratuidade, alegando que os bens do político estão bloqueados, mas a Justiça negou a solicitação.