Bieber Justin Bieber diz que vive fase 'mais humana' e que tem lutado muito Bieber revelou estar fazendo terapia e recebendo aconselhamento

Justin Bieber, 25, publicou um desabafo nas redes sociais neste domingo (10) sobre como tem passado os últimos dias. O cantor, que já revelou estar com a saúde mental debilitada, disse que tem lutado bastante e pediu para que os fãs rezassem por ele.

"Só queria manter vocês um pouco atualizados, espero que o que eu esteja passando possa alcançar vocês. Tenho lutado muito. Estou me sentindo super desconectado e estranho", escreveu na legenda de uma foto no Instagram em que aparece ao lado do empresário Scooter Braun, Kanye West e Sean Diddy Combs.

Mesmo assim, Bieber disse para os fãs que não se preocupassem. "Eu sempre me recupero, então não estou preocupado, mas queria me aproximar de vocês e pedir para que vocês orem por mim. Deus é fiel e suas orações realmente funcionam. Obrigado. Essa é a fase mais humana em que já estive ao enfrentar as coisas".

Em fevereiro, Bieber revelou estar fazendo terapia e recebendo aconselhamento para lidar com a sua depressão. Apesar de estar "muito feliz" em seu relacionamento com a modelo Hailey Baldwin, 22, Bieber tem estado "esgotado e cansado" ultimamente, segundo revelou uma fonte, na época, à revista americana People.

"Suas emoções são cruas, mas ele sabe que o aconselhamento, por mais doloroso que seja, é o que ele precisa", disse outra fonte. As sessões de aconselhamento de Bieber teriam inclusive componentes espirituais e seculares, realizados por pastores e profissionais licenciados.

"Ele está muito otimista por estar descobrindo algumas raízes de seus problemas, e todos estão otimistas de que isso o ajudará a descobrir seu próximo capítulo", disse a fonte. "Ele vai ser pai algum dia e sabe que isso pode acontecer mais cedo do que tarde. Quando essa hora chegar, ele quer estar bem."

Em entrevista, o cantor disse que se viu "fazendo coisas que eu me sentia envergonhado, sendo super promíscuo, e acho que usei o Xanax porque fiquei muito envergonhado". Bieber chegou a cancelar shows e turnês por conta dos problemas pessoais.

"Fiquei muito deprimido", lembrou. "Eu não falei sobre isso, e ainda estou processando tantas coisas sobre as quais não falei. Eu estava sozinho. Eu precisava de algum tempo."