Kéfera Kéfera revela que foi violentada e teve medo de apanhar de ex

Kéfera Buchmann, que não esconde de ninguém o ótimo relacionamento que vive com o atual namorado, o DJ Eme, aproveitou a união do casal para fazer uma revelação sobre um antigo parceiro.

A personalidade, que está estreando na Globo em “Espelho da Vida”, atual novela das 18 horas, afirmou em seu perfil no Instagram que já passou por um relacionamento abusivo e que até tortura psicológica e medo de apanhar do ex-namorado ela enfrentou.

“Eu já estive em um relacionamento abusivo. Eu já fui torturada psicologicamente. Eu já fui xingada de tudo e já duvidei do meu potencial por ter sido tão colocada pra baixo. Eu já pisei em ovos com tudo que eu falava pra pessoa, eu já tive muito medo (inclusive de ser eu mesma), eu já chorei até exaustão enquanto o outro sentia prazer em me fazer e me ver chorar”, relembrou a influencer, que não revelou o nome do ex-namorado.

“Eu já me tranquei no quarto por medo de apanhar, eu já me violentei por ter deixado o outro me violentar. Mas eu tô aqui. Viva. Eu sobrevivi. Eu dei conta. Eu me salvei. Eu consegui. E eu acredito em você e na justiça divina, você também consegue ser feliz de novo, mulher”, desabafou.

Antes de namorar o DJ Eme, a atriz e youtuber se relacionou com o empresário Tacyo Munhoz. Ao novo namorado, Kéfera foi só elogios. “Encontrei um homem de caráter, que diariamente se propõe a desconstrução, que nunca ergueu sequer a voz comigo, que sempre me tratou com carinho, me acolheu quando precisei, me ouviu, me apoiou e me deu força”, disse.

Ela lembrou ainda que conseguiu superar os terríveis traumas com a ajuda do amado. “No começo do nosso relacionamento ele teve que lidar com a Kéfera traumatizada e acuada por conta do relacionamento abusivo que tinha passado. Lembro de uma vez que ele abriu a cortina do quarto rápido e eu me encolhi com o barulho, porque achei que ele fosse me bater. Olha o trauma. Na hora, ele me abraçou carinhosamente e disse ‘eu jamais faria isso’. E com muito carinho e gentileza ele foi tirando aos poucos o meu medo”, confidenciou.

Kéfera terminou a publicação fazendo uma declaração de amor. “Te amo demais, obrigada por tanto amor que você me dá e por gostar de receber o meu também”, finalizou.