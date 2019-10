Kid Bengala Kid Bengala desmente que tenha saído do pornô: 'vou trabalhar até os 90 anos' Ator conta que quando começou a carreira chegou a frequentar algumas igrejas evangélicas, mas viu que não era para ele

Após muito boato, fake news e especulação, ator pornô Clóvis Basílio, conhecido por Kid Bengala esclareceu que não irá virar pastor, evangélico e muito menos sair do ramo de filmes adultos. Em entrevista ao Meia Hora, Kid desmentiu toda a história que teve início nesta semana, quando matérias garantiram a conversão e aposentadoria do setor.

"Que história é essa? Alguém quer tomar o meu lugar, hein! Brincadeira. É tudo mentira que eu vou abandonar o pornô. Vou ficar aí até os 90 anos, trabalhando", garante ele. No ano passado, Clóvis foi vítima de outra notícia falsa quando chegaram a anunciar que ele havia morrido. "Fake news é complicado porque, dependendo do caso, pode acabar até com a carreira de uma pessoa que lutou muito para chegar lá. Mas, até agora, confesso que só me deu mídia (risos). Não estão me afetando, viu?", diverte-se.

O ator conta que quando começou a carreira chegou a frequentar algumas igrejas evangélicas, mas viu que não era para ele: "estava meio estressado e bem inseguro, então frequentei sim. Mas logo eu vi que não dava pra mim. Nunca pensei em desistir, adoro o que faço, amo meu trabalho e me dedico ao extremo. Vivo e respiro o pornô". Kid é projetista de formação e ficou bastante famoso pelo tamanho do membro, que lhe rendeu o apelido, e lembra que quando iniciou a carreira foi por acaso.

"Gostava muito de gastar dinheiro com mulheres e conheci o editor de uma revista de sacanagem. Jamais imaginei que ia dar nisto. Um dia, saí com o pênis pra fora e me chamaram para fazer filme pornô. Veio tudo naturalmente". Ironizando as notícias falsas, a produtora Brasileirinhas brincou com o fato e o vestiu de pastor 'Pedro Bilau'. Clóvis entrou no ar dizendo que iria fechar a casa, pois era um "antro de perdição".