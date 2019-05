UCDB Labinter promove troca de experiências entre acadêmicos e professoras do CEI Zédu

Com o objetivo de promover um espaço de troca de experiências e conhecimento, o Laboratório Pedagógico Interdisciplinar das Licenciaturas (Labinter) da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) recebeu, nesta segunda-feira (27), a visita de professoras do Centro de Educação Infantil José Eduardo Martins Jallad (CEI Zédu) — uma das instituições parceiras do projeto de extensão.

“Quisemos dar espaço aos nossos parceiros para que eles pudessem participar um pouco da rotina da Universidade, além de apresentarem o que estão construindo no próprio local de trabalho. Esse contato é bastante positivo pela proximidade da educação infantil com a educação superior. Como formamos professores, nossos acadêmicos das licenciaturas puderam conhecer mais sobre a profissão que irão exercer”, esclareceu a coordenadora do curso de Pedagogia, Dra. Ana Paula Gaspar Melim.

Durante a reunião, as professoras puderam compartilhar os projetos pedagógicos desenvolvidos no CEI Zédu como o “Do berço à roda de leitura”, onde a professora Adriana Golçalves de Souza trabalha a leitura de forma lúdica a partir do berçário. “Além de incentivarmos a leitura aos pequenos, os nossos projetos são bem ligados a vivência da família, por isso a gente procura trazer os pais ou responsáveis para esse ambiente escolar afim de despertar um maior interesse nas crianças e nos bebês”, comentou Adriana.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.