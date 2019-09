Condomínio Ladrão arromba portão de condomínio, furta raquetes e tênis no bairro São Francisco 'Nem morando em condomínio estamos seguros', diz moradora

Mesmo com iluminação e câmeras de segurança, um condomínio no bairro São Francisco, em Campo Grande, foi alvo de bandido na madrugada desta terça-feira (3). O homem conseguiu entrar por uma brecha do portão eletrônico, furtou uma mochila, um par de tênis e quatro raquetes.

Conforme diretora de vendas Juliana Gonçalves, síndica do condomínio, o homem tentou pular para dentro do local usando a lixeira. “Ele ficou dez minutos tentando pular a lixeira, mas desistiu e foi para o portão”, contou a moradora. O bandido revirou uma casa e encontrou uma mochila que estava do lado de fora. “Tinha um par de tênis e quatro raquetes de tênis dentro”, diz.

Furtou mochila e abandonou (Foto: Divulgação)

As imagens mostram o momento em que ele encontra uma brecha para entrar no local. “Um morador que tem câmera na casa dele viu que o sistema apitou as 2h da madrugada, ele saiu e ligou o carro, quando encontrou os pertences no meio da rua. Acho que o ladrão ouviu ele ligando o carro, se assustou e abandonou a mochila”, relata a síndica.

Juliana afirma que o local é bem iluminado e monitorado, mas nem isso impediu o ladrão de entrar no condomínio. “Isso serve para mostrar que não estamos seguros nem morando em um condomínio. É necessário que os moradores estejam atentos, não deixem nada para fora, nem carro destravado, pois nunca estamos totalmente seguros”.

A Polícia Militar foi acionada e fez diligências, mas não localizou o rapaz. A síndica registra boletim de ocorrência na tarde desta terça-feira.