Ladrão de mandioca ataca de madrugada e rouba meia tonelada de idoso em MS

De acordo com a polícia, duas propriedades foram saqueadas em um intervalo de 20 dias. A suspeita é que os produtos tenham sido comercializados na região. Uma equipe está a procura dos autores.

O aposentado disse não ter visto quem invadiu sua lavoura, atendendo a um pedido da esposa: "Quando ouvimos o barulho, ela me pediu para não sair, com medo que pudessem me machucar. Não sabemos quem pode ter feito isso", relata.