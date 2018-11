Ladrão de roupas é preso pela Guarda Municipal

A Guarda Municipal de Dourados, prendeu por volta das 11h desta segunda-feira, J.P.S de 33 anos, morador em Vila Alta na cidade de Naviraí. O homem foi preso após ser flagrado no Bairro Cachoeirinha com várias peças de roupas novas furtadas de uma loja na região central.

Os GMs realizavam rondas preventivas no bairro Cachoeirinha, quando foram informados por populares que o autor estava andando pelo bairro de posse de uma sacola cheia de roupas novas. Diante das características a equipe intensificou as rondas e localizou o acusado, carregando uma sacola com 04 bermudas Jeans masculinas novas e inda com os lacres de segurança de uma Loja, na área central da cidade.

Como o autor não soube explicar à procedência das roupas a equipe deslocou até a loja, onde constataram que tinham sido furtadas do local. O acusado acabou confessando que furtou as roupas da loja, aproveitando um momento que ninguém estava olhando. Segundo funcionários o valor total das roupas é de R$ 280,00.

Diante dos fatos o autor recebeu voz de prisão sendo encaminhado ao DEPAC para os procedimentos legais.