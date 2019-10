LadrÃ£o entra em restaurante pela chaminÃ© para levar comida e refrigerante

Fome Ladrão entra em restaurante pela chaminé para levar comida e refrigerante Preso em flagrante, homem disse à polícia que resolveu furtar o local porque estava com fome

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro Foto: Henrique Kawaminami

Um homem de 26 anos, identificado como Michel Maicon Lima de Brito, foi preso na noite de domingo (27) depois de invadir um restaurante na área central de Campo Grande para furtar comida.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o alarme do restaurante localizado na Rua das Garças disparou por volta das 23h15. Um dos funcionários da empresa de segurança que presta serviço ao estabelecimento acionou a Polícia Militar e o comerciante.

No local, a polícia encontrou na janela, já do lado de fora, latas de energético e refrigerante. Os militares entraram no estabelecimento e, na cozinha, localizaram Michel deitado no chão.

À polícia, o rapaz disse que entrou no local pelo telhado e desceu pela chaminé que dá acesso ao fogão. Ele contou que decidiu invadir o restaurante porque estava com fome.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.