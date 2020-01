Um homem que ainda não teve o nome divulgado foi preso por equipe do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) após furar bloqueio da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e tentar fugir com caminhonete roubada.

O caso aconteceu por volta das 4h da manhã desta sexta-feira, na região de Mundo Novo, distante 476 quilômetros de Campo Grande. Conforme o Bope, durante a fuga o criminoso colidiu em um carro da CCRMSVia (concessionária que administra a BR-163). Na sequência, o suspeito entrou numa área de mata para tentar escapar da polícia.

Foi realizado cerco pelas equipes da PRF e PM (Polícia Militar), que acionaram apoio do Bope, em operação na região. Após 2 horas de rastreio, o criminoso foi localizado e preso escondido em meio à vegetação. A ocorrência foi registrada em Guaíra, no estado do Paraná. O nome do motorista ainda não foi divulgado pela polícia.