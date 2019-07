Tiradentes Ladrão furta atacadista, é perseguido e amarrado em árvore no Tiradentes Furtou shampoos e condicionador

Ao furtar um supermercado atacadista no bairro Tiradentes, em Campo Grande, no início da tarde desta quinta-feira (18), um rapaz de 18 anos foi perseguido e amarrado em uma árvore. Após preso, ele foi levado para o Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Bancos, Assaltos e Sequestros).

Conforme as informações da polícia, o homem foi flagrado por equipe de segurança do atacadista, que tentou uma abordagem quando o suspeito saía do local. Ele fugiu e quando os seguranças se aproximaram, o suspeito sacou uma faca e passou a fazer ameças. No entanto, ao ser encurralado até por populares, jogou a faca e se apossou de um pedaço de pau.

Houve luta corporal e em determinado momento, os populares conseguiram dominá-lo. Uma mulher que parou o carro e chamou a polícia, acabou com o vidro quebrado durante a confusão.

O ladrão foi amarrado em uma árvore até a chegada dos policiais. Ele – que furtou dois shampoos e um condicionador – estava alterado, sob efeito de entorpecentes e também com lesões. O rapaz está detido no Garras, à disposição da Justiça.