Três Lagoas Ladrão invade depósito de supermercado e é flagrado ao furtar refrigerantes Suspeito foi segurado por funcionário do local, até chegada de equipe policial

Um ladrão de 20 anos foi preso pela Polícia Militar por volta das 3h40 desta quinta-feira (13), ele foi flagrado furtando mais de 40 litros de refrigerante de um depósito de uma rede de supermercados em Três Lagoas.

O suspeito teria arrombado a porta do estabelecimento que fica na Rua Santa Amélia, no Bairro Vila São João. De acordo com a ocorrência policial, o suspeito teria sido detido por um funcionário do local até a chegada de uma equipe da PM.

Na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) ele teria confessado que havia ainda, dois comparsas e que o encarregaram de pegar a bebida. Os produtos seriam levados para uma casa onde seriam revendidos.

Parte das bebidas estava em um terreno baldio a três quadras do supermercado. O suspeito foi levado para o presídio por volta das 7h.