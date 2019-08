Ladrão leva tiro acidental na virilha após roubar clínica

Um suspeito, identificado como Miguel Vallin, de 21 anos, foi atingido por tiro na virilha após um disparo acidental ao roubar uma clinica veterinária, na tarde desta quarta-feira (7), em Sinop (481 km de Cuiabá).

De acordo com informações de registro de ocorrência, o suspeito teria acabado de praticar um roubo. Quando foi guardar a arma, ela disparou e foi atingido pelo tiro.

Imagens do circuito interno de segurança mostra toda a ação do roubo e o disparo.

Após o disparo, o ladrão pediu socorro no Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao hospital. Ele e o comparsa chegaram a ligar para os pais dizendo que foram vítimas de assalto. No entanto, com a divulgação do vídeo a policia descobriu o caso.

Com o acidente, os objetos roubados foram deixados pelos criminosos.