LadrÃ£o ostentaÃ§Ã£o pratica roubo durante intervalo do regime semiaberto

Ladrão ostentação Ladrão ostentação pratica roubo durante intervalo do regime semiaberto Até pet shop foi vítima do bandido

Um jovem de 23 anos é o principal suspeito de roubar um Pet Shop, no bairro São Carlos em Três Lagoas, cidade a 326 de Campo Grande. Ele que foi condenado a nove anos de prisão em regime fechado, havia conseguido progressão de pena para o regime semiaberto, mas voltou a praticar crimes e está sendo investigado por roubo.

O crime aconteceu no último dia 20 de novembro. No local estavam uma mulher de 30 anos, a dona do comércio e seus filhos, duas crianças de quatro e oito anos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, dois homens, armados com revolver invadiram o comércio, que fica na frente da residência onde a família mora, e anunciaram o roubo.

Logo, os bandidos levaram a família para os fundos da casa e fizeram várias perguntas sobre o local onde ficava o cofre e armas de fogo, pois eles sabia dela.

Segundo as vítimas, enquanto um dos bandidos revirava a casa atrás da armas e dinheiro o outro ficava com uma arma apontada para a família.

Só após um vizinho ter percebido a movimentação estranha na casa e ouvido gritos naquela direção é que o mesmo acionou a polícia, que foi até o local, mas não encontraram os bandidos.

A polícia segue investigando o caso e as vítimas foram chamadas para reconhecimento de possíveis autores.