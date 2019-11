Polícia Ladrão tenta roubar barbearia e sargento da PM que cortava cabelo impede assalto Houve troca de tiros e ladrão que tentou fugir invadindo casa acabou detido

Um ladrão foi preso na noite desta terça-feira (5), ao tentar roubar uma barbearia, na região do Lagoa, em Campo Grande. Um sargento da Polícia Militar, que estava sendo atendido no estabelecimento impediu o assalto.

Segundo informações da 10º Companhia Independente da Polícia Militar, o bandido entrou no estabelecimento armado e ao tentar roubar o local se deparou com o militar que era atendido. Houve troca de tiros, e o bandido fugiu se escondendo no quintal de uma residência.

Militares da Força Tática encontraram o bandido, que foi preso e levado para a delegacia. Na residência, onde o autor tentou se esconder morava uma menina de 5 anos, que no final agradeceu aos policiais por ter salvado a sua vida entregando a eles uma medalha.