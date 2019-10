Polícia Ladrão tenta se passar por funcionário de frigorifico e acaba detido com picanha escondida na mochil Foram encontradas cinco peças de picanha na mochila do bandido

Imagem ilustrativa da internet Foto: Imagem ilustrativa da internet

Um ladrão foi detido na noite desta quinta-feira (24), em Campo Grande, na BR-060 zona rural de Campo Grande, quando tentava furtar peças de picanha de um frigorifico. Ele foi detido pelos seguranças do local.

Segundo relatos do segurança a polícia, por volta das 19 horas desta quinta (24) quando fazia a sua ronda pelo frigorifico notou que o autor estava em um local diferente dos funcionários e não usava o uniforme da empresa. Suspeitando da atitude do homem, ele avisou os outros seguranças do frigorifico.

Já na saída, quando os funcionários iam embora o ladrão foi abordado pelos seguranças que encontraram em sua mochila cinco peças de picanha, que totalizaram o valor de R$ 244,95. A polícia foi chamada e o autor levado para a delegacia.