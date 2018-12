Nova Andradina Ladrões invadem igreja, roubam alimentos que iam para caridade e espalham hóstias pelo chão Crime, no entanto, não abala a comunidade e fará nos próximos dias uma nova arrecadação de alimentos para que famílias carentes sejam atendidas

No início desta semana, a comunidade católica do Bairro Santa Terezinha, em Nova Andradina, foi alvo da ação de ladrões que invadiram a capela. Conforme apurado pelo site Nova News, os ladrões teriam entrado no local quebrando um dos vidros colocados como detalhe de acabamento nas paredes.

Na sequência os autores teriam arrombado o sacrário, onde fica o Santíssimo Sacramento, e espalhado hóstias pelo chão da igreja. Eles ainda teriam entrado na sacristia e revirado armários, derrubando as vestimentas que são usadas durante as celebrações.

Uma gaveta onde ficam guardados equipamentos de som também foi aberta pelos ladrões. Por fim, os criminosos furtaram alimentos que estavam sendo arrecadados para serem doados a famílias carentes. Eles teriam saído por uma das janelas da capela, que foi aberta pelo lado de dentro.

“Eles reviraram tudo. Aparentemente estavam em busca de dinheiro”, disse uma das responsáveis pela comunidade. Autoridades policiais foram acionadas para a realização dos devidos levantamentos e para procederem a investigação do caso.

Nas palavras da coordenação da capela, o reparo dos danos causados pelos ladrões já teriam sido providenciados. A comunidade fará, nos próximos dias, uma nova arrecadação de alimentos para que famílias carentes sejam atendidas.