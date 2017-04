Crime Ladrões realizam roubo enganados e fazem reféns mãe e filha durante ação

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Mãe e filha foram mantidas reféns dentro da própria casa após a residência ser invadida por três bandidos armados na noite da quinta-feira (27), na Vila Sobrinho em Campo Grande. De acordo com a polícia, durante a ação, um dos bandidos comentou às vítimas que eles haviam invadido a residência errada. O alvo era outro.



Ainda segundo registro policial, o caso aconteceu por volta das 21h30. Uma mulher de 41 anos voltava para casa com a filha, após fazerem compras em um hipermercado e foram abordadas por dois dos criminosos assim que entraram em casa com as sacolas.



Portando revólver, um dos bandidos levou as vítimas a um dos quartos da casa e as manteve como reféns. No relato feito na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento) da região central, onde o caso foi registrado, a mulher diz que escutou um terceiro comparsa invadindo sua casa e ajudando nas buscas por bens de valor.



A ação dos criminosos durou cerca de 20 minutos, após esse tempo revirando os cômodos, dois dos bandidos resolveram, ameaçar as vítimas. Foram até elas e indagaram sobre onde estaria um cofre com altos valores em dinheiro. Com a negativa das mulheres e o não encontro do objetivo, os autores chegaram à conclusão óbvia que erraram de casa.



O engano não impediu os bandidos de fugirem levando diversos objetos da casa, como jóias, dinheiro, celulares e um tablet. Vizinhos relataram aos investigadores que viram um Fiesta preto estranho estacionado nas cercanias e que pode ser do bando. Nenhum deles havia sido sequer identificado até a conclusão desta reportagem e o caso é investigado.