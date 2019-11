Polícia Ladrões rendem família na madrugada e roubam mais de R$ 60 mil em produtos Vítimas estavam dormindo quando ouviram os assaltantes

Caso foi registrado pela polícia Foto: Arquivo/Midiamax

Na madrugada desta quinta-feira (21), moradores no Tijuca foram vítimas de assalto por quatro homens armados. A família dormia quando ouviu os bandidos no quintal e foi rendida, tendo mais de R$ 60 mil em produtos roubados da casa.

Segundo relato do homem de 44 anos aos policiais da Força Tática do 10º Batalhão, ele estava dormindo quando ouviu os ladrões no quintal da casa. Os quatro bandidos romperam o portão social e entraram na casa pela janela da sala. Na residência, eles renderam a família.

Foram levados R$ 2 mil em espécie, joias avaliadas em R$ 60 mil, uma televisão, um Playstation, um celular e as chaves do carro e da moto das vítimas. Os veículos não foram roubados e os suspeitos fugiram do local a pé.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma.