Polícia Ladrões são presos por furtos a restaurante e a loja de roupas em Campo Grande Eles foram flagrados pela Polícia Militar com produtos levados do comércio.

Cigarros, chocolates e balas que ladrão separou em restaurante Foto: Osvaldo Nóbrega

Três suspeitos de furto foram presos na madrugada desta sexta-feira (8), em Campo Grande. De acordo com a Polícia Militar (PM), um de 30 anos invadiu um restaurante e outros três, de 19, 25 e 27 anos, têm relação com dois furtos a uma loja de roupas.

A loja foi furtada nas últimas duas madrugadas. A polícia analisou imagens de câmeras de segurança e chegou até o rapaz de 19 anos, preso no Centro. Depois, prendeu o homem e a mulher em uma casa no bairro Taquarussu.

Na casa funcionava um ponto de venda de drogas. Lá foram apreendidas porções de cocaína e recuperadas diversas peças de roupas furtadas.

Já o ladrão do restaurante foi encontrado no local do crime. Ele contou à polícia que entrou no local pelo telhado, quebrou o forro e algumas cadeiras. Lá bebeu cerveja, separou cigarros, chocolates e balas para levar e ao tentar fugir pela janela, foi preso.