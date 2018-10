Filmes nacionais Lançamento de filmes nacionais tem maior número desde 2009

Em 2017, o Brasil registrou o maior número de títulos lançados nas salas de cinema. Ao todo, foram 160 longas-metragens nacionais (91 de ficção, 62 documentários e 7 animações) que venderam mais de 17 milhões de ingressos.

Os dados estão no Anuário Estatístico do Cinema Brasileiro divulgado na segunda-feira (22) pela Agência Nacional do Cinema Brasileiro (Ancine).

O documento traz informações de 2017 e um panorama de 2009 até o ano passado que permitem concluir que o setor tem se fortalecido. Em 2016, por exemplo, 142 filmes brasileiros estrearam nas salas de cinema. Em 2009, foram apenas 84.

Na comparação com 2016, houve uma redução do público nas salas. Enquanto em 2017 foram vendidos 180 milhões de ingressos para filmes estrangeiros e nacionais, em 2016 essa quantia ficou em 184,3 milhões.

Mesmo com a queda, a renda bruta auferida em salas de cinema, em valores absolutos, teve um aumento de 4,6% em 2017.

O filme de maior público no último ano foi "Meu Malvado Favorito 3", com quase 9 milhões de ingressos vendidos.

O longa brasileiro mais visto foi "Minha mãe é uma peça 2", que teve um público de mais de 5 milhões em 2017.

No anuário, ainda é possível conferir o perfil dos lançamentos, a distribuição geográfica das salas de exibição e o desempenho das distribuidoras.