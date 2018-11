Itaporã Lar de Idosos recebe visita e doações da Casa da Amizade de Itaporã

Na tarde de sábado (24), a Casa da Amizade juntamente com o Rotary Club de Itaporã realizaram uma visita ao Lar do Idoso ‘Acolhendo a Melhor Idade’, em Dourados. O local abriga vários idosos, inclusive alguns itaporanenses.

Foram doados ao abrigo material de limpeza em geral, higiene pessoal, fraldas descartáveis, além de alimentos, visando a melhor qualidade de vida dos senhores e senhoras que lá vivem.

"Para animar um pouco a rotina desses idosos, nós mulheres da Casa da Amizade junto com o Rotary Club promovemos para eles uma tarde cheia de descontração com músicas, dinâmica e bate-papo descontraído que os deixaram bem felizes, também foi levado um delicioso lanche", destacou a presidente Ery Simone.

O Presidente do Rotary Club de Itaporã, Eberton Gonçalves, também destacou a importância dessa ação. "A gente sabe que instituições como o Lar do Idoso não tem renda fixa, portanto sempre passa por dificuldades e depende da solidariedade humana para continuar atendendo, por isso decidimos contribuir, pois servir a sociedade é a principal missão do Rotary", afirmou.