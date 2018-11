Presidência do Senado Lasier Martins defende voto aberto na eleição para a Presidência do Senado

O senador Lasier Martins (PSD-RS) defendeu nesta quarta-feira (28) em Plenário o voto aberto na escolha do presidente do Senado. Ele é autor de Projeto de Resolução (PRS 53/2018), que tem esse objetivo. Para Lasier, os cidadãos rejeitaram nas últimas eleições a "velha política e suas práticas afins", como a falta de transparência nas decisões, representada, neste caso, pelo voto secreto na escolha do presidente do Senado.

Ele ressaltou que o próximo presidente do Senado será o responsável pela definição da pauta de votações no período em que o Congresso Nacional terá de analisar diversos projetos de interesse da sociedade e do futuro governo.

Por isso, é importante mostrar aos brasileiros como será definida a sua escolha, concluiu o senador.

— É injustificável escondermos dos representados aquilo que fazemos em seu nome. O voto secreto para a Presidência da Mesa pode implicar eventuais atos pouco ou nada republicanos. Pode representar negociações, pode representar barganhas secretas, o toma lá, dá cá, algo que sempre poderá ocorrer sob o manto do voto secreto — afirmou Lasier.

O novo presidente do Senado e os demais integrantes da Mesa serão escolhidos pela Casa após a posse dos recém-eleitos e da abertura dos trabalhos legislativos do ano que vem, no dia 2 de fevereiro.