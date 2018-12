Pensão alimentícia Latino volta a dever pensão alimentícia ao filho de 6 anos e pode ser preso Latino deve os meses de julho, agosto, setembro e novembro desse ano

O cantor Latino voltou a dever a pensão alimentícia a um dos seus nove filhos e corre novamente o risco de ser preso. A juíza Cristiane de Sá Berbat, da 2ª Vara de Família do Méier, no Rio, expediu uma nova intimação contra o cantor por ele não pagar os proventos ao filho Matheus, de 6 anos, fruto de um antigo relacionamento do cantor com a modelo Jack Blandy.

Segundo o EXTRA apurou, Latino deve os meses de julho, agosto, setembro e novembro desse ano e ainda não liquidou a dívida referente ao período de fevereiro de 2014 a maio de 2015. A lei diz que com três meses de atraso na pensão o provedor pode ir preso. Ou seja, a juíza pode decretar a prisão de Latino a qualquer momento. Uma intimação foi recebida pelo advogado do cantor, José Marcos Gomes Junior, no dia 1º de dezembro.

Latino já havia sido intimidado em julho, quando estava devendo seis meses de pensão ao filho Matheus, e pagou após o assunto ir parar nos noticiários. Depois disso, ele voltou a não pagar os proventos do menino.

O cantor já teve a prisão decretada em setembro de 2017 pelo mesmo motivo e foi obrigado a liquidar uma dívida de mais de um ano de pensão atrasada para não ir parar atrás das grades.

Em novembro de 2017,o Ministério Público ofereceu denúncia contra Latino por Abandono Material (art.244 do código penal), por ele não obedecer às determinações judiciais desde 2013, quando foi citado a cumprir à pensão alimentícia de Matheus.

Latino também foi intimado no dia 8 de maio a prestar esclarecimentos na DCAV (Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima), mas não compareceu.

O cantor passou a ter mais contato com Matheus de 2016 para cá. Na época, o cantor e a ex deram uma trégua na batalha judicial que se arrasta desde o nascimento do menino.