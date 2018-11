Natal LBV mobiliza artistas para campanha Natal Permanente que ajuda 50 mil famílias de todo Brasil Objetivo da campanha é entregar uma cesta básica para cada familia

A Legião da Boa Vontade (LBV) tem um intenso trabalho social durante todo o ano, e nesta época do ano, a entidade realiza há mais de 70 anos a campanha Natal Permanente, uma campanha contra a fome e a pobreza, que atende mais de 50 mil familias em todas as regiõs do Brasil.

Neste ano mais de 13 artistas, entre regionais e nacionais, se mobilizaram para a gravação do clipe de final de ano, tudo voltado para ajudar o próximo.

“Na gravação deste clipe conseguimos reunir cerca de 13 artistas, tudo de forma voluntária, sem cachê, este é um projeto muito grande e que ajuda muitas famílias, então a receptividade é boa entre todos quando apresentamos o projeto”, ressalta o assessor da LBV em Campo Grande, Genilvado Marquise.

Andréia Mocréia do programa Balanço Geral, transmitido pela afiliada da Rede Record, a TV MS Record esteve presente para a gravação, ela ressaltou que não é justo não ajudar, considerando tudo de bom que a vida lhe dá.

“É o mínimo que nós como artistas podemos fazer, é aquele ditado de doar e receber, eu recebo tanto durante todo o ano, não custa nada ajudar um pouco”, ressalta a artista.

Manu e Rafael participaram pela segunda vez consecutiva da gravação, na visão da dupla é gratificante doar seu tempo, e como artistas podem usar a visibilidade que possuem para ajudar a sensibilizar outras pessoas para fazer o bem.

O objetivo da ação é entregar a cada uma das famílias uma cesta básica contendo itens como, arroz, feijão, óleo, açúcar, leite em pó, macarrão, entre outros. As doações para campanha podem ser feitas pelo site www.lbv.ogr, pelo telefone 0800 055 50 99.