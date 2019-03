Lei do Vereador Delegado Wellington no combate a violÃªncia contra as mulheres completa 1 ano

Delegado Wellington Lei do Vereador Delegado Wellington no combate a violência contra as mulheres completa 1 ano

Após ser Publicada no Diogrande – Diário Oficial de Campo Grande, em março de 2018, a Lei 5.974/18, que institui o "Dia Municipal de Mobilização pelo Fim da Violência contra a Mulher", contribui para o avanço no âmbito municipal no combate a violência domestica e principalmente contra as mulheres. A Lei tem como objetivo sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre a necessidade de erradicar a violência contra a mulher, bem como divulgar os mecanismos legais existentes para coibir a referida violência. Além disso, a Lei prevê a realização de ações como, mobilização, palestras, debates, encontros, panfletagens, eventos e seminários, visando o enfrentamento à violência contra a mulher. Outro fator apresentado é instituir no Calendário Municipal de Campo Grande a Campanha dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher.

“São famílias perdendo mulheres para os agressores, são anos e anos em que vemos diversos casos de feminicídios sendo estampados nas mídias e, acredito que para isso chegar ao fim, precisa de conscientização. Precisa de uma mobilização pelo fim da violência contra a mulher. Pensando nisso, idealizei no ano passado o projeto de lei, e que se tornou lei, que instituiu o Dia Municipal de Mobilização pelo fim da violência contra a mulher”, explica o Vereador Delegado Wellington.

Uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo, indica que a cada 15 segundos uma mulher é vítima de espancamento por um homem (companheiro ou ex). A mesma pesquisa, apresenta que, em mais da metade destes casos, as mulheres não pedem ajuda. "Isso revela como as relações desiguais de gênero marcam a vida das mulheres, silenciando suas vozes e a tomada de decisão para exigir reparação e justiça quando seus direitos são violados, uma vez que a violência contra mulheres tem atingido altos índices e necessita que sejam adotadas providências de prevenção para esse tipo de crime”, destaca o Parlamentar.

Neste dia 08 de março “Dia Internacional da Mulher”, “É sempre importante lembrar que a data, mais do que um dia de comemoração, é um dia de conscientização sobre a importância da prevenção e combate à violência contra a mulher”, destacou o vereador.

Muitas pessoas consideram 08 de março apenas uma data de homenagens às mulheres, mas diferente de outras datas comemorativas, o dia não foi criado pelo comércio e tem raízes históricas mais profundas e sérias.