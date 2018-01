'Lei Harfouche' Lei polêmica é aprovada e alunos serão punidos; combate à violência nas escolas "Lei entra em vigor retroativo em 1º de vigor"

Foto: Reprodução

Publicada nesta segunda-feira (15), no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, a lei estadual que tem objetivo de coibir a violência nas escolas públicas do Estado. Conhecido como 'Lei Harfouche', o projeto causou polêmica por ser considerado punitivo aos estudantes e desconsiderar ações educativas.

Após debates e alterações, o projeto de lei nº 5.156, de 12 de janeiro de 2018 foi aprovado e publicado, entrando em vigor com data retroativa de 1º de janeiro, pela governadora em exercício, Rose Modesto (PSDB).

Com a lei em vigor, os estabelecimentos do sistema estadual de ensino ficam autorizados a executar atividades com fins educativos, como ações disciplinares para reparação de danos ou realização de atividades extracurriculares em casos de ocorrências escolares reicindentes.

Isto significa que o pai ou responsável legal ficará responsável por reparar o eventual estrago causado à unidade escolar ou aos objetos dos colegas, professores e servidores públicos.

"Na aplicação disciplinar serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem, tanto em relação ao patrimônio público ou particular quanto à integridade física e psíquica dos colegas, professores e servidores", pontua o parágrafo 3º.