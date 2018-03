Saúde Lei torna obrigatória a presença de dentistas em UTIs de hospitais do MS 'Há um prazo de 120 dias para que as unidades hospitalares realizem as adequações para se enquadrarem na lei'

Por: Tero Queiroz 21/03/2018 às 10:17

Foto: Divulgação/Assessoria A edição do Diário Oficial de Mato Grosso do Sul de hoje, quarta-feira (21), trouxe a promulgação da lei que torna obrigatória a presença de dentistas nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). A determinação abrange hospitais públicos e privados. Há um prazo de 120 dias para que as unidades hospitalares realizem as adequações para se enquadrarem na lei. O objetivo da legislação é evitar que o paciente internado contraia infecções pela boca. Consta no Diário que ” o descumprimento desta lei implicará nas penalidades legais aplicáveis pelos órgãos e entidades de controle social dessas atividades”. A lei ainda deve passar por regulamentação do Poder Executivo, processo que já engloba os quatro meses de prazo. Veto O projeto é de autoria de Lídio Lopes (PEN) e aprovado pelos demais parlamentares. Porém, o Executivo vetou a proposta alegando aumento nas despesas das unidades de saúde. A deputada Mara Caseiro (PSDB) fez ações para reverter o ato do governo estadual, fez conversas com Reinaldo Azambuja e o secretário de Saúde, Carlos Coimbra. A tentativa surtiu efeito e o veto foi derrubado na última semana.