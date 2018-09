Entreterimento Leifert se mantém no comando do BBB 2019 anuncia Globo "Apresentará o reality pela terceira vez"

Foto: © Reprodução / TV Globo

As memórias do último BBB ainda estão frescas, mas a Globo já tratou de anunciar a próxima edição do reality show. Segundo o Extra, o BBB19 estreia no dia 22 de janeiro, com final marcada para 18 de abril, totalizando 87 dias de confinamento.

No comando da atração, nenhuma surpresa: Tiago Leifert apresentará o reality pela terceira vez.