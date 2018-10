Leilão Leilão de Biodiesel da ANP arrecada R$ 2,71 bilhões

O 63º Leilão de Biodiesel feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) arrematou 964,8 milhões de litros de biodiesel, dos quais 964,4 milhões de litros são para mistura obrigatória. Desse volume, 99,2% são oriundos de produtores detentores do selo Combustível Social. O pregão objetiva garantir o abastecimento de biodiesel no mercado nacional entre 1º de novembro e 31 de dezembro deste ano.

De acordo com a informação divulgada hoje (9) pela ANP, o valor total negociado no leilão alcançou R$ 2,71 bilhões, com preço médio de R$ 2,814 por litro, sem considerar a margem Petrobras. Houve deságio médio de 11,01% em comparação ao preço máximo de referência médio (R$ 3,162/L).

As ofertas de biodiesel foram feitas no dia 1º de outubro. Trinta e oito produtores disponibilizaram para o mercado o volume total de 1,029 bilhão de litros, sendo 99,1% de produtores detentores do selo Combustível Social.

Os leilões de biodiesel visam atender a Lei nº 13.263, publicada em março de 2016, que fixa em 10% o percentual mínimo obrigatório de adição de biodiesel ao óleo diesel vendido ao consumidor final (B10), em até trinta e seis meses após a data de promulgação da lei.

Os volumes comercializados serão validados após homologação pela diretoria da ANP, informou a agência, por meio de sua assessoria de imprensa.