3º leilão Leilão de carros e bens da PF oferece veículos com lances iniciais de R$ 200 reais 43 são carros oficiais e os 9 lotes restantes são materiais eletrônicos

Na próxima segunda-feira (26) será realizado o 3° leilão de veículos oficiais e outros materiais, da Polícia Fedral de Mato Grosso do Sul. O leilão será na sede da PF, na Superintendência Regional de MS. No total, serão oferecidos 52 lotes com lances de R$ 200 a R$ 17 mil.

Dos 52 lotes disponíveis, 43 são carros oficiais e os 9 lotes restantes são materiais eletrônicos, como ar-condicionado, impressoras, computadores, e cadeiras. Dos 43 veículos, apenas 41 podem voltar a circular e estão com documentação em dia. Dois veículos são sucatas que servem apenas para desmanche e reutilização de peças.

Todos os materiais disponibilizados no leilão foram usados pela Polícia Federal, nenhum vindo de apreensões. Os lotes foram colocados a leilão porque novos veículos e materiais estão previstos para a unidade.