Detran-MS Leilão eletrônico do Detran-MS vai comercializar mais de 120 veículos Lotes estarão disponíveis para visitação até quarta-feira

Mais de 120 veículos serão comercializados na próxima quinta-feira (19), a partir das 15h, durante leilão extrajudicial do Detran-MS (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul). O certame acontecerá no site www.mariafixerleiloes.com.br.

Conforme o órgão, os lotes estarão disponíveis para visitação até quarta-feira (18), das 8h às 11h e das 13h30 às 17h30, no depósito da leiloeira oficial Maria Fixer, que fica na Rua Projetada, 1675, Centro de Indápolis, a 213 km de Campo Grande.

Para mais informações basta acessar o site da leiloeira ou pelo 0800-707-9272.