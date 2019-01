Leitor flagra carro da Agetran trafegando à noite com os faróis apagados

Um veículo de fiscalização da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) foi flagrado trafegando com os faróis apagados na noite de segunda-feira (28), na Avenida Costa e Silva, em Campo Grande.

O flagrante foi feito por volta das 22h40, por um vendedor de 28 anos, que passava pelo local. ''Filmei quando o carro estava na Avenida Costa e Silva, mas ele já vinha com os faróis apagados desde a Eduardo Elias Zahran'', explicou o leitor.

A cena do carro, que deveria fiscalizar as leis de trânsito, causou indignação no leitor. ''E se fosse comigo? Com certeza eu teria levado uma multa", ressaltou.

Segundo o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), a multa para quem conduz veículo com os faróis apagados à noite é de R$ 130,10 e aplicada pela própria Agetran.

O Campo Grande News entrou em contato com a Agetran, mas até o fechamento da matéria não obteve retorno sobre o caso.

