Leitora tenta fazer denúncia ao CCZ repetidas vezes e não consegue

Preocupada com um cachorro abandonado na Avenida Gury Marques, uma atendente, que preferiu não se identificar, tentou solicitar ajuda ao CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) por telefone e não teve sucesso. As ligações feitas na manhã de ontem (12) teriam sido desligadas todas as vezes.

13/12/2019 06:30

Aletheya Alves



Preocupada com um cachorro abandonado na Avenida Gury Marques, uma atendente, que preferiu não se identificar, tentou solicitar ajuda ao CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) por telefone e não teve sucesso. As ligações feitas na manhã de ontem (12) teriam sido desligadas todas as vezes.

De acordo com a mulher, o cachorro estava machucado e não deixava ninguém se aproximar. “Eu até pensei em levar ele pra casa, mas não consegui chegar perto. Estava bem machucado”, explicou.

Após desistir, ela disse ter ligado três vezes ao CCZ para recolher o animal, “toda vez a mulher que me atendia desligava o telefone. No fim não consegui o serviço e ele ficou lá abandonado mesmo”.

Em nota, a assessoria da Prefeitura de Campo Grande informou que algumas linhas de telefone podem sofrer oscilações devido o sistema ser via internet. “A situação já foi relatada à empresa responsável que trabalha para normalizar o serviço”. A orientação é que novos contatos sejam feitos pelos números 3313-5000, 2020-1789 e 2020-1801.

Denúncias e reclamações podem ser registradas na Ouvidoria pelo 3314-9955.

