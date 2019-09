SAÚDE Lente de contato dental: o método odontológico mais procurado no brasil A busca pelo sorriso perfeito se popularizou também no Brasil, primeiramente com diversos famosos

A busca pelo sorriso perfeito se popularizou também no Brasil, primeiramente com diversos famosos, sendo a lente de contato dental um dos métodos mais procurados na atualidade.

A lente de contato dental, nada mais é do que finas facetas de resina que dá uma nova repaginada para seu sorriso. É uma prática muito comum entre as celebridades, pois veio para dar um novo aspecto para a beleza dos dentes.

Dessa maneira, o investimento de procedimentos relacionados à estética dental vem acendendo nos últimos tempos. Com crescimento de 300% nos últimos três anos, procedimentos como a lente de contato dentária, facetas de porcelana e cerâmica promovem um resultado incrível.

QUAL A FUNÇÃO DA LENTE DE CONTATO DENTAL

Semelhante às facetas de porcelana e cerâmica, a lente de contato dental é indicada para correção de imperfeições que comprometem a estética dos dentes. Dessa forma, situações como desgastes, manchas, espaçamentos e desproporções do tamanho dos dentes, esse tipo de procedimento é aconselhável. Com um resultado rápido de correção, esse tratamento vem ganhando espaço e trazendo renovação para os sorrisos das pessoas.

COMO É REALIZADO O PROCEDIMENTO

Os grandes estados como São Paulo e Rio de Janeiro com profissionais como o Dr. Rowan Vilar, são campeões de procedimentos que envolvem estéticas dentais. Antes de optar pelas lentes de contato para os dentes, é indispensável um olhar de um profissional de confiança e uma clínica com boa reputação para ser realizado o procedimento.

Em seguida, para iniciar o processo com a lente de contato, é feita uma moldagem dos seus dentes, com um molde de enceramento de acordo com o formato do dente do paciente.

O dentista irá disponibilizar todo um planejamento fotográfico digital para seu caso, com as características quanto à cor, material para realização, formato e tamanho que melhor agregará para o seu sorriso.

Posteriormente, o especialista vai fazer todas as etapas de preparo para receber as lentes de contanto para dentes, incluindo definição e detalhes conforme estabelecidos em conjunto com o paciente.

Na parte de colocação das lentes, o profissional deve ser bem detalhista e com precisão colocar as placas sem espaçamentos que podem gerar resultados insatisfatórios. No meio do percurso, os encontros antes das finalizações dos ajustes e melhorias são constantes, para fazer a simulação do resultado perfeito.

O processo de colocação é indolor, mas em alguns casos de desgaste dentário com o alcance da dentina, tecido responsável pela sensibilidade, é necessária a utilização de anestesia.

Contudo, para adquirir confiança e ótimos resultados, é preciso uma pesquisa sobre o profissional dentista devidamente registrado e clínica especializada para não prejudicar sua aparência e saúde dos dentes.

OS RESULTADOS E DÚVIDAS SOBRE A LENTE DE CONTATO DENTAL

Para quem é fumante, o tratamento com facetas de porcelana é mais indicado, pois a lente de contato possui uma camada de resina de fácil penetração de pigmentos, o qual prejudicará os resultados.

A colocação de lentes de contato dentário irá proporcionar uma proteção nos dentes, incluindo a cobertura de manchas e deixando-os mais fortes. Portanto, os cuidados com escovação e demais hábitos de higiene são de extrema importância para manter os dentes perfeitos e limpos.

Sendo assim, com a escolha do profissional especializado e cuidados diários, você terá dentes perfeitos como sempre sonhou, ainda poderá corrigir aquelas imperfeições que antes causavam incômodo e baixa autoestima.