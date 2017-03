'Levanta Juventude' serÃ¡ lanÃ§ado na segunda-feira em Campo Grande

Programa 'Levanta Juventude' será lançado na segunda-feira em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da subsecretaria municipal de Políticas Públicas de Juventude, lança na próxima segunda-feira (03), em ato no plenarinho da Câmara Municipal, o programa “Levanta Juventude”.

Além do prefeito Marquinhos Trad, o evento contará com a presença do secretário nacional de Juventude da Presidência da República, Assis Filho, que na oportunidade vai anunciar investimentos do Governo Federal nas atividades para o segmento.

O subsecretário de Políticas para a Juventude, Maicon Nogueira, explica que o programa prevê atuação em três frentes de trabalho. “Serão projetos desenvolvidos nas áreas de combate e prevenção ao uso de álcool e drogas, cursos de capacitação profissional e ações de promoção a cidadania. A ideia é já colocar em prática essas atividades, a fim de consolidar as propostas do plano de governo da atual gestão”, explicou.

Programa “Levanta Juventude”

Projeto Viva Jovem: Financiado com recursos do Governo Federal, o objetivo é desenvolver atividades de contraturno nos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de seis bairros (Moreninha II, Canguru, Jardim Aeroporto, Futurista, São Conrado e Vida Nova).

O projeto contará com equipe multidisciplinar com educador físico, psicólogo, pedagogo, assistente social, músico e grupo de teatro. Será oferecido de graça o uniforme, além de todo o material esportivo e demais ferramentas necessárias para a execução do projeto. A estimativa do projeto é atingir pelo menos 1 mil jovens neste ano de 2017.

Capacitação Profissional para jovens que buscam o primeiro emprego: o curso, desenvolvido exclusivamente para quem procura a oportunidade do primeiro emprego, leva em consideração a linguagem, comportamento e interesses desse segmento.

Além dos encontros presenciais, a capacitação também conta com atividades online. Comportamento organizacional, relacionamento interpessoal no trabalho, marketing pessoal, ética e postura, dicção e oratória, técnicas de coach e empreendedorismo são algumas das atividades executadas no programa.

O objetivo do curso é ampliar a visão de mundo do jovem, desenvolvendo suas habilidades e competências e, ao mesmo tempo, atender a demanda do mercado de trabalho local.

Todas as atividades que incluem dinâmicas, palestras, oficinas e treinamentos são desenvolvidas em conjunto com entidades, universidades e empresas parceiras do município. Desde o início deste ano já foram mais de 500 jovens certificados, sendo que muitos deles já estão trabalhando.

Projeto Reviva Estudantil : A finalidade é a criação dos grêmios estudantis, a fim de fomentar a participação política dos jovens das escolas municipais. A meta até o final do ano é atingir o número de 85 grêmios, sendo que algumas escolas já iniciaram este processo.

Objetivo da proposta

Fomentar o empreendedorismo social, a liderança estudantil e comunitária, interligar a sociedade através de temáticas segmentadas por afinidade, incentivar e contribuir na auto-organização dos movimentos da juventude, fomentar a viabilização e organização de projetos sociais e empreendedores através de iniciativa popular.

Serviço

Lançamento do programa “Levanta Juventude”

Data: 3 de abril (segunda-feira)

Local: Câmara Municipal – avenida Ricardo Brandão, nº 1.500 – Jatiuka Park

Horário: 19 horas