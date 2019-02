IBGE Levantamento do IBGE disponibiliza endereços de propriedades rurais Dados foram atualizados em relação ao último censo de 2006

Está disponível a partir de hoje (19), informações geográficas referentes a mais de cinco milhões de propriedades rurais cadastradas pelos recenseadores, no período de coleta do Censo Agropecuário 2017, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Dados como: logradouros, CEP, pontos de referência, latitude e longitude serão listados no portal da instituição, permitindo visualizar as localidades espacialmente no Google Earth. No entanto, em respeito ao sigilo estatístico, não foram identificados os nomes dos estabelecimentos rurais ou dos proprietários.

Para cadastrar os estabelecimentos, os recenseadores tiveram como referência listas prévias de endereços do Censo Agropecuário 2006 e do Censo Demográfico 2010.

De acordo com o analista da Coordenação Operacional dos Censos do IBGE, Eduardo Baptista, a principal novidade em relação ao cadastro divulgado em 2010 é que nesta versão quase todas as propriedades estão georreferenciadas.

“Além de contribuir para outras pesquisas agropecuárias, esses dados auxiliam em análises sobre a distribuição espacial das propriedades, evidenciando padrões de organização territorial e modos de registro de endereços, bem como suas particularidades de região para região, tanto para o usuário comum como para instituições de pesquisa públicas ou privadas”, explica Batista.

A lista com os endereços das propriedades rurais integra o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE), um banco de dados do IBGE que inclui mais de 78 milhões de endereços urbanos e rurais do país.

*Com informações da Assessoria de Comunicação IBGE