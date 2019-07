Libertadores Libertadores tem Flamengo, Inter e Athletico-PR em campo nesta noite Rubro-negro carioca vai a Guayaquil enfrentar o Emelec. Time paranaense pega o Boca e o Colorado visita o Nacional

As oitavas de final da Libertadores da América continuam na noite desta quarta-feira (24) com mais três clubes brasileiros em campo. O Athletico Paranaense será o único a jogar em casa, enquanto Flamengo e Internacional vão ao Equador e Uruguari, respectivamente.

O Flamengo visita o Emelec no estádio George Capwell, em Guayaquil, às 20h30 (de MS). O técnico português Jorge Jesus não poderá contar com Arrascaeta, Everton Ribeiro, Vitinho e Pará. Por isso, a tendência é mandar a campo Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Duarte e Trauco; Cuéllar, Willian Arão, Gerson e Diego; Bruno Henrique e Gabriel.

No mesmo horário, o Athletico Paranaense recebe o Boca Juniors na Arena da Baixada, em Curitiba. O duelo marca o reencontro das duas equipes, que se enfrentaram na primeira fase, com uma vitória para cada lado: 3 a 0 para o Furacão na capital paranaense e 2 a 1 para os argentinos em Buenos Aires.

Às 18h15, o Internacional visita o Nacional no Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai. A lista de desfalques do Colorado conta com Zeca, Rodrigo Dourado, Emerson Santos, Roberto e William Pottker.

O time titular deve contar com Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick, D’Alessandro e Nico López; Paolo Guerrero.

As oitavas da Libertadores começaram na terça-feira com River Plate 0x0 Cruzeiro, LDU 3x1 Olimpia e Godoy Cruz 2x2 Palmeiras. Amanhã, o Grêmio enfrenta o Libertad, em Porto Alegre.

Sul-Americana – A noite também terá duelo brasileiro pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Botafogo recebe o Atlético Mineiro no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro, às 20h30. Outro brasileiro no torneio, o Fluminense começou com vitória sobre o Peñarol por 2 a 1 fora de casa.